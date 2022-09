Glintt cria incubadora nacional para a área da saúde digital. Mas quer dar-lhe sangue ibérico

A Glintt vai transformar o seu polo de inovação na área da saúde, o Glintt Inov, numa plataforma de inovação aberta. A multinacional de tecnologia e consultoria abre assim esta plataforma – que acompanha ideias de negócio em fase de projeto, incentiva a partilha com outras entidades e ajuda a diversificar as fontes de financiamento, mas até agora destinada apenas aos trabalhadores da Glintt – a clientes e parceiros.

Estes podem candidatar-se e apresentar ideias na área de Saúde Digital (ou, em inglês, Digital Health, que passa por facilitar o acesso a cuidados de saúde através de plataformas digitais).

