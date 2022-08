Rio aposta em Rangel e Arlindo Cunha. As listas, as moções e as dúvidas do congresso do PSD

Depois de uma luta interna muito difícil, Rui Rio terá, ao que tudo indica, um passeio no parque em Viana do Castelo, onde se realiza o 38º Congresso do PSD. Há algumas pontas soltas a resolver - a direção do partido é uma delas, e o Expresso deste sábado trará mais detalhes sobre o tema - e a composição do futuro Conselho Nacional do PSD, órgão máximo do partido entre congressos. Nesse capítulo, as coisas estão quentinhas.

Rui Rio terá de decidir quem vai encabeçar a sua própria lista. Paulo Rangel, primeira escolha do líder social-democrata no último Congresso — acabou preterido em função de Pedro Santana Lopes, depois de Rio ter querido dar um sinal de unidade no partido. O eurodeputado foi número dois e, o natural, será a promoção a número um.

