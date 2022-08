Fisco altera mensagem aos contribuintes por causa de dúvidas sobre concurso que promove

Em causa está o concurso digital Mudar é Ganhar, desenvolvido no âmbito da iniciativa MUDA (Movimento pela Utilização Digital Ativa), à qual se associou a Autoridade Tributária (AT), que está a provocar desconfiança junto dos contribuintes abordados para participarem no jogo. O contacto da AT surge na sequência de os contribuintes terem fiabilizado o respetivo endereço eletrónico no Portal das Finanças.

Ao Expresso, fonte oficial da AT admite que as mensagens enviadas aos contribuintes não eram claras e que, por isso, “nos últimos dias, foram feitas alterações ao email e, agora, no parágrafo inicial explica-se a parceria entre a AT e o MUDA”. Isto porque o Fisco se apercebeu que “havia pessoas que ficavam na dúvida se o email era verdadeiro”, embora a mesma fonte ressalve que, antes, já tinha colocado no site “toda a informação disponível sobre o concurso”. Entretanto, as Finanças receberam trinta pedidos de informação de contribuintes, designadamente a quererem confirmar a autenticidade do email, e houve nove solicitações de cidadãos para não voltarem a ser contactados em campanhas desta natureza.

