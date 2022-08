Coronavírus e tréguas na guerra comercial lançam bolsas em mais uma semana vertiginosa

Foi a semana da reabertura dos mercados acionistas chineses, como se esperava com fortes quedas - em parte, entretanto, recuperadas - e de novos máximos nos principais índices ocidentais. Com sentimento dos investidores a subir e descer com o alívio, ou agravamento, dos receios em torno do surto de coronavírus, e pendente do anúncio de medidas pelas autoridades chinesas, os mercados financeiros viveram nova semana vertiginosa.

Exemplo disso são os novos máximos históricos atingidos na quinta-feira por alguns dos principais índices acionistas mundiais. O EuroStoxx 600 (que abrange títulos com pequenas, médias e grandes capitalizações), na Europa, o S&P 500 e o Dow Industrials, nos Estados Unidos, atingiram níveis nunca vistos, com os investidores a viverem dias de euforia.

