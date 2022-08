Chega não vai denunciar simpatizante que fez a saudação nazi no Porto

Líder do Chega no Porto, Jorge Pires, anuncia que o partido não vai apresentar queixa às autoridades do homem que no jantar-comício no Mercado Ferreira Borges cantou o hino nacional fazendo a saudação nazi. “A pessoa em causa já foi identificada, mas, não sendo militante do partido, a direção não tem como atuar disciplinarmente”, diz Jorge Pires, que garante que se fosse filiado teria sido aberto “um processo de imediato visando a sua expulsão.”

O presidente da distrital do Chega, partido que terá a partir deste mês uma sede no Porto, adianta que o partido não irá tolerar este tipo de atitudes ou de outras manifestações ligadas à extrema-direita, mesmo sendo “difícil controlar os atos de quem não é militante”. Apesar de afiançar que o simpatizante foi reconhecido no dia a seguir ao jantar do dia 25 de janeiro, que juntou à mesa quase meio milhar de apoiantes de André Ventura, Jorge Pires sustenta que o partido “não pode revelar a sua identidade, sob pena de violar a lei de proteção de dados”.

