Da Ericeira ao Guincho: restaurantes para estar junto ao mar quando o sol aquece

Da Ericeira, terra em que o mar é sempre novo, ao revigorante Guincho, passando pelos areais misteriosos de Sintra, aproveite as propostas do Boa Cama Boa Mesa para repor energias enquanto saboreia o peixe e o marisco da costa portuguesa ou toma uma bebida a olhar o imenso azul do oceano

Parece impossível, mas a verdade é que já lá vão mais de 30 anos! O Bar do Guincho nasceu em 1987 e sempre foi um dos principais templos da celebração do pôr--do-sol. A esplanada, com várias secções, oferece resguardos contra o famoso vento, que tanta alegria dá a quem pratica desportos mais radicais, antes o windsurf, hoje o kitesurf. A partir do bar (não existe serviço de mesa), cada um segue o seu gosto, entre uma cerveja ou um gin, ou a vasta carta de snacks, com cerca de uma dezena de saladas, tostas diversas, hambúrgueres e sandes, para não desperdiçar o dia de praia. Pode também optar pela lista de petiscos, com destaque para as amêijoas à Guincho ou o mexilhão à marinheiro. Nos dias frios, resguarde-se no interior do edifício de madeira, dominado pela aconchegante lareira. Preço médio: €20.

