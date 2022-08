A vida cheia de cinema do Sr. Issur Danielovitch Demsky (Kirk Douglas 1916-2020)

Nascido numa família de judeus bielorrussos, no lado mais pobre de Amsterdam, no estado de New York, deram-lhe o nome de Issur Danielovitch Demsky, que, obviamente, se tornaria imprestável no mundo do espetáculo.

Foi uma professora de inglês, Louise Livingston, que o incentivou a ser o grande ator que ele proclamava querer vir a ser. Ao mesmo tempo que o incentivava a cultivar-se, a ler Keats, Byron e Shelley, levou-o para a cama quando o rapaz tinha 15 anos. Num dos vários livros de memórias que Douglas escreveu nas últimas duas décadas, recorda: “Sob a orientação dela, tornei-me uma pessoa diferente… estou-lhe eternamente grato. Pelos parâmetros de hoje, devia ter sido presa. Eu não tinha ideia de que estivéssemos a fazer algo de errado. E ela teria?”

