Estas empresas querem mudar o mundo (tal como o conhecemos)

A startup americana especializou-se na criação de chips de alta tecnologia - até mil vezes mais produtivos do que os atualmente disponíveis - para o mercado da computação. Com quatro anos de mercado conquistou já o investimento da Intel e do Globalfounries.

A startup de hardware usa fotões para criar processadores mais rápidos e aumentar o seu nível de eficiência. Está no radar da Alphabet, a holding que controla o Google.

