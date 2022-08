Amazon Prime Video encurta distância para a Netflix

Definitivamente, o vento não se pára com as mãos. As batalhas dos números travadas recorrentemente na “guerra do streaming” em curso trazem à luz do dia a dimensão e a escala do que mais ou menos silenciosamente tem vindo a acontecer na profunda mudança de hábitos de consumo dos espectadores por esse mundo fora.

Ficamos a saber agora que a incumbente Amazon Prime Video tem 150 milhões de subscritores. Para que se perceba melhor, a plataforma de Subscription Video on Demand (SVoD) tinha 100 milhões de assinantes há apenas um ano. Não se pode dizer que a Amazon Prime Video ande a passar por entre os pingos da chuva nas tantas e variadas atenções dedicadas ao desenrolar da “guerra do streaming”, mas tanto o imparável crescimento da liderante Netflix (167 milhões de subscritores anunciados há um mês) como os focos dirigidos a seguir os primeiros meses de ação da Disney+ e da Apple TV+ acabaram por deixar o escrutínio sobre a performance da Amazon Prime Video para um certo segundo plano.

