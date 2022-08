Tensão esvazia no OE: PSD recua e, afinal, já não aceita impostos em troca do IVA da luz

Descubra as diferenças. No final da semana passada, duas fontes do PSD (uma da direção nacional, outra da equipa no Parlamento que está a coordenar as votações do Orçamento) garantiam ao Expresso que a prioridade número um era fazer aprovar a redução do IVA da energia – contra a vontade do Governo.

No primeiro caso, essa fonte admitia estudar o aumento de impostos noutros setores para acomodar uma medida que considera justa, sublinhando que não se trataria de um aumento de impostos tout court, mas de uma troca por troca, garantindo a neutralidade fiscal. No segundo, acrescentava-se um ponto: “Não descartamos uma mexida noutro imposto, por exemplo, de caráter ambiental”.

