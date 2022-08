Sabe quanto pagou de comissões bancárias em 2019? A conta está feita e é fácil sabê-lo

O Banco de Portugal obriga todos os bancos a enviar a todos os clientes um documento com a descrição pormenorizada de todas as comissões que o cliente pagou no ano anterior, incluindo as anuidades dos vários cartões de débito e de crédito.

Ao olhar para este documento, o cliente fica a perceber claramente para onde está a ir o seu dinheiro e porque é que os bancos recebem tantos milhões em comissões. Dois euros aqui e cinco euros ali, todos os meses são muitos milhões.

