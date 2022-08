Os cinco candidatos a ter debaixo de olho esta noite no Iowa

Dezenas de milhares de eleitores mobilizam-se esta segunda-feira para discutir qual o melhor candidato democrata às eleições presidenciais de 3 de novembro nos EUA. São as primárias no estado do Iowa, a primeira de mais de 50 disputas agendadas para os próximos cinco meses. Já foram mais de duas dezenas os candidatos a evitar um segundo mandato de Donald Trump. Neste momento, estão dez na corrida, mais o ‘outsider’ Michael Bloomberg, ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, que ainda não participou em qualquer debate.

Uma sondagem citada pela Associated Press sugere que o senador do Vermont Bernie Sanders parte com uma ligeira vantagem no Iowa. Contudo, qualquer um dos quatro candidatos mais bem posicionados pode vencer naquele estado. São eles, além de Sanders, o antigo vice-Presidente Joe Biden, a senadora do Massachusetts Elizabeth Warren e o ex-mayor de South Bend Pete Buttigieg. A senadora do Minnesota Amy Klobuchar ainda parece ter uma vaga de fundo, ainda que com menos hipóteses.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.