O que se passou no país e no mundo

Segundo fonte ligada ao processo, o juiz Carlos Alexandre, durante o interrogatório de Azeredo Lopes esta segunda-feira de manhã, quis esclarecer as diferentes ´nuances´ que existem nas versões do ex-diretor da Polícia Judiciária Militar e arguido Luís vieira e do antigo chefe de gabinete do ministro Martins Pereira.

Carlos Alexandre disse mesmo estar à espera que o ministro desempatasse, já que o ex-diretor da PJM apresentou uma versão e o chefe de gabinete Martins Pereira apresentou outra.

