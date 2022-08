Desemprego fecha 2019 a subir e lança o alerta para este ano

“Todos os dados indicam que vai haver uma subida do desemprego”. Quem o diz é Francisco Madelino, do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa e antigo presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas a frase podia ser de qualquer um dos economistas ouvidos pelo Expresso sobre o comportamento do mercado de trabalho nos últimos três meses de 2019 e antecipando os números oficiais do Instituto Nacional de Estatística (INE), que vão ser divulgados esta quarta-feira.

É nesse sentido que apontam tanto os dados mensais que o INE tem divulgado, como também os números de novos inscritos como desempregados junto do Instituto do Emprego e Formação Profissional. E, com a chegada da altura do ano em que a sazonalidade joga contra o mercado de trabalho - com a época baixa no turismo e na agricultura a penalizar o emprego - a dúvida não é se a taxa de desemprego mas sim, quanto vai aumentar. Há uma segunda interrogação a ter em conta: o que é que este aumento do desemprego no fecho de 2019 significa para este ano. E, aqui, os economistas não estão otimistas. O cenário é de “fim de ciclo” na queda da taxa de desemprego em Portugal.

