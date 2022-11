“Podemos andar ou correr. Eu sugiro que a gente corra”

Dois anos depois dos trágicos incêndios que devastaram o país e provocaram 66 mortes, está em discussão pública o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR). Foi sobre esta estratégia para a década 2020-2030 e o que foi feito até agora que decorreu a conversa com o presidente da Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais (AGIF), Tiago Martins Oliveira, e o especialista em gestão de incêndios do departamento de Florestas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), Peter Moore.

Há áreas ardidas há dois anos que continuam por recuperar, como o Pinhal de Leiria. Porque tarda o Instituto de Conservação da Natureza (ICNF) a agir?

Tiago Oliveira (TO): Não é preciso ser um cientista aeroespacial para perceber que aconteceu muito pouco no Pinhal de Leiria e que é preciso dotar o ICNF de recursos financeiros e humanos para gerir melhor o que se passa no terreno. É preciso equipar melhor o ICNF e dotar as entidades que estão no terreno com gente jovem, com mais estamina e capacidade para negociar e dialogar com os proprietários privados e com as empresas que fazem parte do processo para que as coisas aconteçam.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.