Papa lança elogio da velhice e dos avós

Durante três dias, 550 pessoas, vindas de 60 países, estão reunidas em Roma para debater “A riqueza dos anos”. Em contra-corrente aos ares do tempo, a Igreja faz questão de colocar os velhos no centro do debate e enche-os de elogios. D. José Tolentino de Mendonça foi um deles: “precisamos de avós a tempo inteiro”. Eles são “mestres da fé”, diz o cardeal português.

“A nossa sociedade que dogmatiza a produtividade como a única moeda com valor, maltrata a velhice”, disse o cardeal e diretor da Biblioteca do Vaticano. Na sua intervenção, esta quinta-feira, em Roma, Tolentino de Mendonça não teve dúvidas de apontar o dedo à atual cultura da juventude, da velocidade e do imediatismo, para contrapor o papel dos velhos na formação das sociedades e na consolidação do papel da Igreja.

