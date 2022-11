O bife já saiu das cantinas de Coimbra, a neutralidade carbónica está prometida para 2030

É uma das mais antigas universidades do mundo mas é a preparar a instituição para o futuro que Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra (UC), quer dedicar o seu mandato. No ensino, na investigação, mas também na contribuição para os desafios da sociedade atuais, incluindo as alterações climáticas.

Durante a receção aos mais de três mil novos alunos da UC, anunciou que a carne de vaca deixaria de constar das ementas da universidade a partir deste ano. O anúncio gerou discussão, críticas e aplausos. Mas a decisão, “simbólica”, avançou em janeiro e integra um plano mais vasto para atingir a neutralidade carbónica em 2030, ou seja, reduzir as emissões de de gases com efeito de estufa ao ponto de assegurar o equilíbrio em relação ao que polui.

