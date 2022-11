Estudantes esgotam mercado da habitação em Oliveira do Hospital

Oliveira do Hospital sofre com as dores de crescimento da oferta de ensino, superior e profissional, na cidade. Todos os anos mais de três dezenas de alunos não se matriculam nas escolas locais por falta de alojamento. Os alunos procuram o ensino da Escola Profissional de Tecnologia e da Escola Superior de Turismo, mas a falta de alojamento tem sido um problema. O preço dos quartos varia entre os €160 euros, em Gramaços, nos arredores, e os €200, no centro da cidade, mas a oferta não chega para a procura crescente. Assim sendo, a autarquia preparou um programa de reabilitação urbana para recuperar casas que irão funcionar como residências de estudantes, na tentativa de acolher, finalmente, as duas centenas de alunos que ainda anseiam por um lugar na Escola Superior de Turismo.

A intervenção no centro histórico é um dos pilares do plano de reabilitação urbana, que mobiliza investimentos de €11 milhões, entre privados e públicos, e que já valeu a Oliveira do Hospital a distinção da Rede de Cidades e Vilas de Excelência, como reconhecimento público do trabalho que está a ser feito na requalificação urbana da cidade.

