“O bullying é um problema de saúde pública e não está limitado à infância”

O “Plano B – Programa de Prevenção do Bullying”, financiado pela Direção-Geral da Saúde e promovido pela Associação Plano i, tem como objetivo promover a saúde mental e a prevenção das agressões nos 2º e 3º ciclos de escolaridade, promovendo ainda um contexto escolar seguro e igualitário.

A apresentação pública do programa acontece esta quinta-feira em Matosinhos e do evento fará parte o lançamento do Observatório Nacional do Bullying, iniciativa da Associação Plano i, que visa recolher informação sobre a ocorrência de bullying em diversos contextos em Portugal.

