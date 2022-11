O "acordo do século" de Trump pode abrir portas a um "apartheid"

Donald Trump apresentou-o como “o acordo do século” e a sua “visão para a paz” no Médio Oriente. Para Benjamin Netanyahu, ao seu lado na Casa Branca, esta terça-feira foi um dia histórico. Segundo o primeiro-ministro israelita, o Presidente dos EUA “tornou-se o primeiro líder mundial a reconhecer a soberania de Israel nas áreas da Judeia e da Samaria, que são vitais para a segurança e centrais para o legado” israelita. O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, classificou-o como “absurdo” e assegurou que os palestinianos não se vão “ajoelhar” nem “render”.

Para a investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI) Ana Santos Pinto, este plano está manchado desde o início. “Quando se fala de um acordo de paz, fala-se à partida de uma negociação e de uma conciliação entre as partes. Isso não aconteceu. Resulta muito claro não só do documento, mas também da cerimónia na Casa Branca, em que não há participação palestiniana”, diz ao Expresso. “Este plano tem claramente a orientação de cumprir as expectativas de segurança do Estado de Israel, não acautelando o que são também as expectativas do povo e dos representantes palestinianos. Portanto, há aqui um grande desequilíbrio”, avalia.

