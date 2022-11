“Fala-se muito em dados, mas ainda se retira pouco valor daquilo que eles podem proporcionar”

É certo e sabido que o smartphone é o meio de comunicação com maior alcance e tempo de exposição na atualidade.

“Em média, a partir dos dez anos, todos os portugueses têm um smartphone (a sua taxa de penetração global foi de 108% em 2019, segundo a ITU – International Telecommunications Union, e 83% destes dispositivos têm acesso móvel à internet)”, indicam ao Expresso Inês Teixeira-Botelho e Patrícia Dias, autoras do livro “Smarketing – Como o Marketing Mobile está a mudar Portugal”, cujo o lançamento terá lugar esta terça-feira, às 18h30, no El Corte Inglés em Lisboa. “Os utilizadores raramente os desligam, estão expostos a eles 24h por dia, 365 dias por ano.”

