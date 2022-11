Discretamente, a apple tv+ já soma mais de 33 milhões de clientes

De 1 de novembro, dia do lançamento, até final do ano passado, a plataforma agregou 33,6 milhões de subscritores apenas nos Estados Unidos — apesar de estar disponível numa centena de países —, de acordo com os totais apurados pela Ampere Analisys, uma empresa de estudos de mercado baseada em Londres, num relatório citado pelo “The Wall Street Journal”.

Assim sendo, o serviço de streaming e distribuição de TV não linear da Apple leva a dianteira sobre a Disney+ (23,2 milhões) e a mais do que instalada Hulu (31,8), no que toca aos números norte-americanos. Este resultado atingido pela Apple TV+ só é possível considerando a estratégia usada pelo gigante tecnológico para amplificar o alcance do serviço em tempo de lançamento, dado que a Apple oferece um ano de subscrição gratuita da Apple TV+ aos clientes que comprem (ou tenham comprado, desde 10 de setembro do ano passado) um novo iPhone, iPad, Mac, iPod Touch ou interface Apple TV.

