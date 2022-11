PSD “convida” Bloco e PCP para negociar redução do IVA na luz (e não só)

O PSD está disponível para conversar” com os partidos da esquerda parlamentar para negociar uma solução que permita baixar o IVA da eletricidade, mesmo contra a vontade do Governo, confirma ao Expresso Duarte Pacheco, um dos coordenadores do processo orçamental do lado social-democrata. “Se um partido não tem maioria e tem propostas” para melhorar o orçamento, “tem de ter disponibilidade para conversar”. Caso contrário, acrescenta Duarte Pacheco, “está a fazer o jogo do faz-de-conta”.

O convite é sobretudo dirigido ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que na campanha eleitoral tinham propostas semelhantes neste ponto. O objetivo de baixar o IVA da eletricidade, porém, acabou por ter três versões diferentes, nas propostas de alteração ao Orçamento para 2020. O Bloco propôs baixar faseadamente: para já para a taxa intermédia (13%) e só mais tarde para a taxa mínima de 6%. O PCP apontou para uma redução imediata, incluindo o IVA do gás. Já o PSD, entregou esta segunda-feira uma proposta para baixar para os 6%, mas só a partir de Julho – o que mitiga um pouco o efeito orçamental (que o PSD conta em 170 milhões, mas que o Governo conta quase no dobro para meio ano).

