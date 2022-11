Miguel Torga. Esta terça-feira há cartas para um demiurgo

Às vezes chegavam cartas. Uma ou outra com um tratamento mais íntimo e familiar, dirigida ao Rocha. No geral, com maior ou menor informalidade, assumiam como destinatário um vulto quase sempre distante, com frequência intimidante. Uma personalidade única, complexa, exterior a todos os círculos e circuitos literários, cujo pseudónimo feito nome da persona construída, para lá da metáfora implícita de dureza e bravura, se impunha como uma espécie de farol, inspirado e inspirador: Miguel Torga. Uma espécie de demiurgo no sentido figurado do criador de uma obra grandiosa.

Nascido Adolfo Correia da Rocha (1907-1995) em São Martinho de Anta, Vila Real, licenciado em medicina pela Universidade de Coimbra, transformou-se num dos nomes maiores das letras portuguesas, como poeta, contista e memorialista, mas também com obra de peso na área do romance, do teatro e do ensaio.

