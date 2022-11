E tudo Billie Eilish levou

Um, dois, três, quatro, cinco. A poucos segundos do final da gala, Billie Eilish já nem agradeceu. A gratidão da jovem artista que em 2019 irrompeu com estrondo em “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” fora verbalizada nas ocasiões anteriores em que – umas vezes sozinha, outras na companhia do irmão mais velho, Finneas – subiu ao palco para receber grafonolas douradas.

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, 18 anos feitos em dezembro último, reforçava assim a estranheza com que (ainda) enfrenta as vitórias. Mas não o inesperado: à medida que a noite de domingo avançava no Staples Center, em Los Angeles, a caminhada triunfal desta filha da terra parecia inevitável. Ao todo são cinco os novos cetros a rechear a sala de troféus da intérprete de ‘Bad Guy’: Gravação do Ano e Canção do Ano por ‘Bad Guy’; Melhor Álbum de Pop Vocal e Álbum do Ano para “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”; o prémio de Artista Revelação para compor o ramalhete. Se alargarmos o pecúlio ao resto da família, o seu irmão e produtor Finneas também não saiu da gala de mãos vazias: cabe-lhe o título de Produtor do Ano.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.