Concertação social. Patrões dizem que propostas do Governo são “poucochinho”, sindicatos que trabalhadores “ficaram para trás”

O Governo tem de dar um passo em frente e apresentar linhas de atuação concretas e objetivas para a negociação do acordo de competitividade e rendimentos. Caso contrário, a reunião agendada para esta terça-feira não faz sentido. É essa a mensagem, unânime, de todos os parceiros sociais, em antecipação à nova ronda negocial. Patrões e sindicatos dizem ao Expresso que a bola está do lado do Executivo de António Costa e que é hora de abrir o jogo no que toca à a medidas para valorizar salários e promover a competitividade das empresas.

O relógio está a contar, passou mês e meio desde a última reunião (a 9 de dezembro), o Governo quer fechar um entendimento até março, e ainda só se conhecem princípios gerais de orientadores da negociação, alertam os parceiros. E consideram o calendário muito apertado.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.