Os espanhóis tentaram evangelizá-los, mas o resultado foi violento. História da resistência do povo chiriguano

Em 1727, estalou uma “sublevação geral” protagonizada por chiriguanos oriundos de diversas partes da cordilheira dos Andes que se coligaram com os que viviam nas missões, sob a liderança do cacique Arumá, da missão dominicana denominada Chiquiacá. Não se sabe muito sobre ele, apenas que se convertera fazia pouco ao catolicismo, embora ainda mantivesse a liderança espiritual do seu povo. A própria origem da designação chiriguano, apesar de envolta em alguma controvérsia, está relacionada com a resistência deste povo face aos incas e parece proceder do quéchua e ter um sentido pejorativo, provavelmente o de “excremento frio”.

A sublevação de 1727 começou com grande violência. No primeiro mês, os revoltosos destruíram sete missões e mataram três frades dominicanos, atacaram fazendas onde mataram pelo menos 100 espanhóis e índios, levaram cativas mulheres e crianças, roubaram centenas de cabeças de gado e cavalos e provocaram elevados danos materiais.

