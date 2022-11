O que se passou no país e no mundo

As transferências por MB Way, a contas-pacote mais barata e os serviços mínimos bancários na Caixa Geral de Depósitos vão sofrer um agravamento a partir deste sábado, 25 de janeiro. Este é o aumento que tinha sido anunciado em outubro e que já tinham levado o banco público a sublinhar que cobra menos pelos seus serviços do que os concorrentes – e menos do que Bruxelas pretende.

As transferências MB Way continuam isentas dentro da aplicação da CGD, mas passa a pagar-se quando a aplicação usada for a do próprio serviço. A conta-pacote S, a mais barata, fica mais cara. Os serviços mínimos bancários deixam de ser isentos e passam a ter um custo de €4,2432.

