Há seis queixas por semana contra polícias

Em média, são feitas semanalmente em Portugal seis queixas de violência policial, revela a Procuradoria-Geral da República. Em 2018, o último ano para o qual existem registos, foram abertas 324 investigações pelo Ministério Público. Ainda assim, menos dez do que no ano anterior (334). Em conjunto, os valores de 2017 e 2018 são superiores aos de 2015 e 2016, anos em que foram instaurados, respetivamente, 259 e 269 inquéritos.

De acordo com a PGR, trata-se de “atos de violência no exercício de funções, na sua maioria, por ofensa à integridade física simples, ofensa à integridade física qualificada e abuso de autoridade por ofensa à integridade física”. A PGR não especifica quais as forças policiais envolvidas nestes casos. Já os crimes de cariz xenófobo ou racista praticados por cidadãos têm crescido desde 2014, de acordo o Ministério da Justiça. Em 2018, registaram-se 63 casos em Portugal, um número recorde nos últimos anos.

