Davos. O pior já passou, mas a mudança climática pode gerar a próxima crise

“Estamos num lugar melhor em janeiro de 2020 do que estávamos em outubro do ano passado”, disse Kristalina Georgieva, a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), no painel sobre a economia mundial que fechou esta sexta-feira o Fórum Económico Mundial deste ano.

Essa foi a tónica de otimismo que temperou o encontro de Davos deste ano que também foi marcado pela emergência climática, com esta ameaça a tocar, claramente, o coração do mundo financeiro e dos bancos centrais.

