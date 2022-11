Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial. “Não tenho dúvidas: quanto maior for a descentralização, maior é a coesão territorial”

A sala da ministra da Coesão Territorial na Praça do Comércio tem todo os sinais de quem é Ana Abrunhosa e de como pretende fazer política. A ex-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro guarda todos os presentes que recebe nas suas deslocações ao interior num armário com portas de vidro. Da lancheira que recebeu em Gavião para levar a merenda quando for ao Parlamento ao jarro de água em barro preto de Vila Nova de Poiares, nada é desvalorizado.

Foi o rosto do Governo no terreno ardido durante a crise dos incêndios de 2017 e agora tem a missão de ouvir o que diz a população do interior e articular ações com os colegas dos outros ministérios uma forma de travar a desertificação. Não é socialista e promete continuar a ser independente. Na primeira entrevista como ministra, Ana Abrunhosa fala de si e do seu programa, numa antecipação de uma conversa publicada este sábado na edição impressa do Expresso.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.