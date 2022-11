Piscinas interiores com vista para o inverno

Aquela ideia de que no verão vai-se à praia e à piscina e que no inverno é tempo de aquecimento, lareiras ou mantas quentinhas não podia estar mais errada. Hoje, na hotelaria nacional, ir à piscina é uma distração para qualquer época do ano. E em alguns hotéis, as águas aquecidas das piscinas fazem ter vontade de olhar lá para fora e ver o inverno a passar. Siga estas sugestões do Boa Cama Boa Mesa e, apesar do frio, mergulhe com prazer, numa destas dez piscinas interiores (algumas com ligação ao exterior), que ajudam a esperar pelo verão.

É impossível ficar indiferente ao edifício criado pelo arquiteto Jorge Palma e que, sendo um hotel de montanha de raiz, impressiona devido às dimensões do espaço. Apesar disso, a integração com o Parque Natural da Serra da Estrela é perfeita, bem como o enquadramento com o vale glaciar da Alforfa, visível das janelas e dos terraços do hotel. Claro que os 90 quartos (a partir de €120), dos quais 17 são suítes, também surpreendem pelo bom gosto e pela funcionalidade, pontilhados com detalhes exclusivos na decoração. Mas a verdadeira joia da coroa desta unidade hoteleira reside no Aquadome. Este é, sem dúvida, o centro de todas as atividades e a sua verdadeira atração aos olhos dos hóspedes, sejam adultos, sejam crianças. Desde logo tem a piscina, metade dentro do prédio, a outra ao ar livre, mas sempre com uns confortáveis 31ºC de temperatura da água, que faz as delícias de toda a família. Depois há a sauna, os vários jacuzzis, os percursos pedestres e os tratamentos de assinatura feitos com águas termais, ideais para relaxar durante a pausa no trabalho.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.