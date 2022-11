Os jesuítas regressam ao centro de Lisboa

Os jesuítas portugueses vão instalar-se no Largo da Misericórdia, mesmo às portas do Bairro Alto. Ironia do destino, a sede da Maçonaria fica ali mesmo a dois passos e as duas grandes organizações que, ao longo da História, cruzaram armas e argumentos vão ficar bem próximas. Os tempos são, agora, de boas vizinhanças.

O prédio, que esta quinta-feira abre oficialmente ao público, era a antiga hemeroteca municipal. A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, proprietária do edifício, fez as obras de remodelação e cedeu-a por 25 anos para acolher a sede dos jesuítas. E, a partir de agora, ali será o convento dos seis padres daquela ordem religiosa católica que estão instalados em Lisboa, mas também a sede da revista “Broteria”, a publicação que, desde 1902, é feita pelas mãos dos jesuítas.

