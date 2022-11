Marcelo Rebelo de Sousa: “Algum populismo não quer aprender nada com o Holocausto”

Fale-nos do encontro que teve ontem com sobreviventes do Holocausto

Foi muito emotivo. Falei com dois sobreviventes do Holocausto, com histórias diferentes. Ele, mais velho, tem 87 anos e tem uma história menos dramática. Holandês, esteve num campo de trânsito. Não chegou a ir para o campo de concentração. Fugiu porque a mãe fugiu. O resto da família ficou e acabaram por ser todos mortos. Ele ficou ligado às suas raízes holandesas e depois foi viver para Israel. Caso mais dramático é o de uma polaca, filha de um rabino. Reuniram-nos na sinagoga e a mãe disse-lhe “Foge!”. Os outros ficaram, ela fugiu, e foi uma aventura. Esteve sozinha num campo, mais tarde encontrou o pai. Entre os 4 e os 6 anos fingiu ser um rapaz. Mais tarde, quando deixou de ser possível simular ser rapaz, ficou separada do pai. Toda a família ficou perdida e ela sobreviveu, sem saber como, com tifo e difteria. Foi encontrada, moribunda, pelos soldados britânicos, três meses depois de chegarem a Auschwitz. Em seguida passou de mãe em mãe — conheceu seis mães! — com o apoio da Cruz Vermelha sueca, foi para a Suécia, até uma mãe lhe ter arranjado forma de ir para os Estados Unidos da América, onde casou e foi feliz. Teve filhos, netos e bisnetos, espera agora um trineto e foi viver para Israel. Estas histórias mostram que ainda há memórias vivas da chacina e que nunca é tarde para se aprender a lição e não repetir o erro.

