Faro lidera nas casas em condomínio fechado

Na altura de adquirir uma casa, há vários critérios que influem na escolha. Um deles tem a ver com o grau de privacidade associado, que é particularmente valorizado por quem opta por comprar uma casa num condomínio fechado. No bpiexpressoimobiliario.pt estão em comercialização 1570 imóveis que correspondem a esta característica, sendo 1209 apartamentos e 361 moradias. Os distritos de Faro, Porto e Lisboa são os que mais oferta apresentam. Já os distritos de Beja, Guarda, Viana do Castelo e Viseu não contam com imóveis em venda, neste segmento.

Com 602 imóveis em condomínio fechado, dos quais 443 são apartamentos e 159 moradias, o distrito de Faro concentra 38,34% da oferta disponível no bpiexpressoimobiliario.pt. Em Vilamoura, e por €394 mil, é possível adquirir um apartamento de tipologia T2 e com 126 m2 de área útil. Está inserido num empreendimento fechado com valências como piscinas, ginásio e parque infantil. Em Olhão e com preço sob consulta, vende-se um apartamento de tipologia T1+1, com 106 m2 de área útil. O imóvel em causa está ainda em construção.

