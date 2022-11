Agente acusado de agressão na Amadora foi da unidade de elite da PSP

Carlos Canha está atualmente integrado na esquadra do Casal de São Brás, na Amadora. O agente da PSP que é agora acusado de ter agredido Cláudia Simões na noite de domingo junto a uma paragem de autocarro pertenceu ao Corpo de Segurança Pessoal, uma das unidades de elite da PSP, com treino e formação especializada.

Em 2009, o serviço prestado pelo agente foi motivo de louvor duas vezes: o primeiro assinado a 19 de outubro desse ano pelo então ministro da Administração Interna, Rui Pereira; o segundo, quatro dias depois pelo ministro da Justiça, Alberto Costa. Em ambos os documentos são-lhe elogiadas as mesmas qualidades: “a lealdade, o zelo, o aprumo, a discrição e a total disponibilidade de que deu provas”.

