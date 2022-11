Portugal e Espanha aceleram inovação na área das energias limpas

Maturidade. É, segundo Renato Braz , responsável pela gestão do programa de aceleração Cleantech Camp em Portugal, a melhor palavra para definir o empreendedorismo tecnológico em Portugal. Há sete anos que o programa de aceleração Cleantech liga anualmente os radares para identificar, à escala ibérica, negócios ou soluções de elevado potencial na área das designadas “energias limpas”. Este ano vai voltar a fazê-lo. O programa que se reparte entre Portugal e Espanha vai selecionar até 15 projetos e tem €150 mil para financiar os mais inovadores. Já está a receber candidaturas.

O programa original arrancou em Espanha há sete anos, sob a designação Eco Empreendedor XXI mas, há cinco, perante a possibilidade de extinção da iniciativa, Portugal afirmou a sua posição como organizador e ajudou a dar continuidade ao projeto que assumiu uma nova designação, Cleantech Camp, e uma abrangência mais global.

