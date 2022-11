Carlos Alexandre revela que houve duas ações encobertas da PJ no caso Tancos

O alegado líder do assalto aos paióis de Tancos, João Paulino, ainda não sabe se vai prestar declarações ao juiz Carlos Alexandre. O depoimento deste arguido está marcado para esta quarta-feira às 9h30, no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

Tudo porque o juiz não deu à defesa de João Paulino acesso ao “Apenso Confidencial”, que contém os detalhes sobre as operações encobertas da unidade de contra-terrorismo da Polícia Judiciária. E que foi junto ao processo principal há cerca de duas semanas, a pedido de alguns advogados. Segundo uma fonte judicial, Carlos Alexandre confirmou hoje, terça-feira, por despacho, que “há duas ações encobertas da PJ” identificadas no processo que foram desencadeadas já depois do furto com o objetivo de recuperar as armas. O juiz considera que só pode dar acesso ao “relato” das operações mas que nos documentos confidenciais enviados para o processo “não há qualquer relato”. Isto é, acabou por não dar à defesa de Paulino acesso às ações encobertas. O Ministério Público terá de se pronunciar para dizer se concorda com esta interpretação do juiz.

A defesa quer ter acesso às ações encobertas por suspeitas que estas possam ser ilegais ou ter levado ao cometimento de crimes por parte de um agente provocador - o informador Paulo “Fechaduras” Lemos, o que levaria à anulação de pelo menos parte dos crimes.

Quando foi ouvido pelo juiz João Bártolo, no final de 2018, “Fechaduras” revelou que tinha sido contactado por inspetores da PJ para vender as armas a um suposto operacional do IRA, que não passava de um polícia disfarçado.

Paulino terá de ser libertado a 25 ou 28 de janeiro por excesso de prisão preventiva, mas poderá ser preso novamente, pelo seu envolvimento no furto das pistolas Glock do armeiro da PSP. A defesa entende, porém, que no caso da libertação por excesso de prisão preventiva, não poderá ser preso por factos cometidos antes de ter sido preso pela primeira vez.

Se optar por prestar declarações mesmo sem ter tido acesso ao conteúdo das ações encobertas, João Paulino vai exigir que o Estado seja obrigado a cumprir o acordo que fez com ele. Isto porque, na ótica do seu advogado, Carlos Melo Alves, o arguido vai argumentar que o acordo realizado com elementos da GNR de Loulé e da Polícia Judiciária Militar chegou ao conhecimento do então ministro da Defesa, Azeredo Lopes. E tem de ser cumprido.

Isto é, João Paulino considera que não pode ser julgado pelos crimes relacionados com o assalto a Tancos, uma vez que cumpriu a sua parte do acordo e devolveu a (quase) totalidade do armamento roubado em junho de 2017.

Segundo a acusação do MP, já depois do assalto que decorreu sem qualquer sobressalto, João Paulino assustou-se com a repercussão pública que o caso estava a ter e começou a suspeitar que andava a ser perseguido pela Polícia Judiciária depois de ter sido traído pelo cúmplice, Paulo “Fechaduras” Lemos, que o ajudou a encontrar uma maneira de abrir as portas das instalações militares.

Por isso, João Paulino decidiu entrar em contacto com um antigo colega do liceu, Bruno Ataíde, ex-paraquedista em Tancos e operacional do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé. No encontro entre os dois amigos, que decorreu um mês depois do assalto, Paulino confidenciou a Bruno Ataíde que tinha subtraído e escondido o material militar e mostrou-se disposto a entregar o material militar às autoridades, de acordo com a acusação. Mas pôs condições: a sua identidade “não seria revelada” e não seria perseguido criminalmente por qualquer facto relacionado com o assalto.

Esta espécie de amnistia era extensível a “outras pessoas a si associadas que tivessem tido intervenção” no golpe.

LIBERTAÇÃO À VISTA

João Paulino encontra-se em prisão preventiva desde a primeira operação da PJ, no final de setembro de 2018. Como o juiz Carlos Alexandre não vai decidir se o caso vai ou não a julgamento até ao final de fevereiro, altura em que está a ouvir mais de trinta arguidos e testemunhas, o líder do assalto deverá entretanto ser libertado. O prazo da preventiva sem decisão instrutória termina entre o dia 25 e 28 deste mês. De acordo com o “Correio da Manhã” deverá ser novamente detido no âmbito do processo do roubo das pistolas Glock da PSP, onde também é acusado de vários crimes.