Autoridades de saúde da China numa corrida contra o tempo para travar o misterioso 2019-nCoV

As autoridades de saúde na China estão numa corrida contra o tempo para conter a propagação de uma nova pneumonia com origem no centro do país. Especialistas mundiais temem que os esforços tenham chegado demasiado tarde. Apesar de os primeiros casos terem sido detetados em Wuhan em meados de dezembro, só um mês depois foram instaladas áreas de deteção de temperatura por infravermelhos nos aeroportos e estações ferroviárias e rodoviárias da cidade.

A Comissão Nacional de Saúde atualizou esta terça-feira o balanço para seis mortos e 291 casos confirmados deste novo tipo de coronavírus, uma espécie de vírus que causa infeções respiratórias em seres humanos e animais e que é transmitido através da tosse, espirros ou contacto físico. Na véspera, a Comissão Nacional confirmou que o vírus é transmissível entre humanos, dias depois de a autoridade municipal de saúde de Wuhan ter alertado para essa hipótese.

