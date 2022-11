Polícias querem ter um sinal de apoio de Marcelo

Os polícias desta vez não vão ser travados com grades e proteções em cimento, como aconteceu na última manifestação da PSP e da GNR em frente à Assembleia da República. Pelo menos é o que acredita Paulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP), e aquele que é um dos principais rostos da manifestação agendada para Lisboa, Braga e Faro, na tarde desta terça-feira. O dirigente gostava que os sindicatos fossem recebidos pessoalmente por Mário Centeno no Ministério das Finanças mas tem dúvidas de que isso vá acontecer. “O ministro não tem por norma receber os sindicatos. O que é mau.”

O protesto das polícias deste dia 21 de janeiro é contra o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita ou contra o ministro das finanças Mário Centeno?

É contra o Governo. Pois este comprometeu-se com um conjunto de soluções mas que não foram cumpridas. O senhor primeiro-ministro António Costa tem grande responsabilidade no que se passa já que estas medidas foram faladas na última campanha eleitoral. E o próprio Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que agora iria ser o momento das forças de segurança.

