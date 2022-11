Paulo Pedroso sai do PS

Passou a apresentar-se nas redes sociais como “cada vez mais um cidadão com opiniões, sempre minhas e frequentemente desalinhadas”. O desalinho é com o partido que representou enquanto secretário de Estado e ministro: o PS. O ex-ministro socialista Paulo Pedroso deixou de ser militante do Partido Socialista e a 15 de Fevereiro deixará de ser administrador no Banco Mundial. Nos últimos tempos tem sido também um dos maiores críticos do Governo.

De forma discreta, fez saber que já não era militante do PS. No meio de uma reflexão que partilhou no Facebook, sobre a relação do PS com sindicatos, escreveu: “Eu hoje sou um socialista democrático, preocupado com o futuro do sindicalismo e desvinculado da militância partidária”. Sem querer adiantar as razões, confirmou ao Expresso a saída.

