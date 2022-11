Fórum de Davos entre o apocalipse climático e um crescimento mundial medíocre

Davos, a pequena cidade alpina transformada pelo engenheiro e economista alemão Klaus Schwab em Meca da globalização, inicia esta semana mais um Fórum Económico Mundial num ambiente mais desanuviado entre as duas superpotências, mas com as tensões geopolíticas e a os impactos da mudança climática na ordem do dia.

É um ano especial, num ambiente em que se realiza o seu 50º evento. O chamado ‘espírito de Davos’ começou por ser um encontro europeu de gestão em 1971, ainda a guerra fria entre os Estados Unidos e União Soviética estava no seu apogeu e Nixon não tinha feito o voo para se encontrar com Mao na China, convencido por Henry Kissinger de que a aproximação com a China vermelha era uma jogada de xadrez fundamental.

