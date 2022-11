Daniel Kjellén, fundador da Tink: “Estamos apenas a começar a ver a ponta do iceberg de serviços baseados na banca aberta”

Ficou conhecida em Portugal ao desenvolver a aplicação da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Dabox, um assistente pessoal para ajudar os clientes a tomar as melhores decisões financeiras e a agregar todas as contas bancárias que tenham em diferentes instituições.

Agora, a plataforma de ‘open banking’ (banca aberta) que já trabalha com 2500 bancos e alcança 250 milhões de europeus anunciou, esta segunda-feira, uma nova ronda de investimento de 90 milhões de euros, liderada pelos fundos Dawn Capital, HMI Capital e Insight Partners. Com este levantamento de capital, e de acordo com o “Tech Crunch”, a Tink fica avaliada em 415 milhões de euros.

