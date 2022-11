A qualificação mais valorizada pelos recrutadores em 2020 é...

É uma espécie de ritual e um barómetro do mercado. Todos os anos a rede social de âmbito profissional LinkedIn divulga um relatório, baseado na análise das exigências dos empregadores nas ofertas divulgadas na plataforma, onde identifica as qualificações mais valorizadas pelo mercado. E se as emocionais se têm mantido mais ou menos estáveis nos últimos anos, as técnicas, ancoradas na acelerada evolução tecnológica, marcam uma nova tendência a cada ano.

Em 2019, a computação na nuvem (cloud), a inteligência artificial e o raciocínio analítico lideraram a lista global de qualificações mais valorizadas pelas empresas no LinkedIn. Nenhuma destas aptidões deixou de ser importante. Todas se mantém no ranking deste ano, mas perderam a liderança para a blockchain - tecnologia que permite a verificação de transações de forma mais segura -, a qualificação que está dominar as opções de contratação dos recrutadores e que entrou diretamente para o primeiro lugar da lista das mais valorizadas.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.