Quem é Alexandre Estrela, o artista português que conquistou o MoMA?

Esta é a história de um homem sem rosto. “Gostava que respeitassem o facto de não querer que usem a minha imagem”, respondeu-nos esta sexta-feira quando lhe pedimos se podia enviar uma fotografia sua para acompanhar este texto. Queríamos dar uma cara ao nome – Alexandre Estrela – e, sobretudo, ao feito que acaba de alcançar: em maio, vai apresentar-se em nome próprio no Museum of Modern Art (MoMA) de Nova Iorque. No meio artístico nacional, onde a notícia já corria desde o final do ano, não há memória de outro português que tenha tido um projeto individual naquele que é um dos museus mais conceituados do mundo – o “Expresso” tentou nos últimos dois dias confirmar esta informação junto do MoMA, mas sem sucesso.

Para já, Estrela remete-se ao silêncio, à espera que seja tornado público o programa do icónico museu de Manhattan, que reabriu as portas no final de outubro depois de uma renovação que demorou quatro meses e custou mais de 400 milhões de euros. A escolha do artista português, que tem vindo a explorar as questões formais e conceptuais do vídeo, numa ambivalência entre arte e ciência, insere-se na nova política do museu de abertura a artistas de novas geografias e origens.

