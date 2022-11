Frans Timmermans: “Portugal pode ser um grande exemplo para muitas outras nações”

Portugal é paragem de eleição e no fim de semana passado voltou a contar com a presença do vice-presidente da Comissão Europeia para a cerimónia de Lisboa Capital Verde 2020. Foi a propósito desta visita que o Expresso falou, numa entrevista exclusiva, com Frans Timmermans. O holandês, que acabou por perder o principal cargo na hierarquia europeia para a alemã Ursula von der Leyen, diz já não ter ressentimentos sobre episódio da história europeia e acredita que os europeus ficam melhor servidos com o programa que ele defende — e que Von der Leyen adotou — do que com ele como presidente da Comissão.

No Congresso do Partido Socialista Europeu fez um discurso sobre o modelo social europeu. Continua a acreditar que a resposta ao populismo é um novo contrato social? O que quer isso dizer?

Acho que sim, porque se olharmos para os movimentos de protesto no mundo inteiro — desde os coletes amarelos em França, ao que se passa no Chile ou em algumas partes da Ásia ou de África —, acho que há duas coisas em comum: primeiro, não estamos otimistas quanto ao futuro, estamos preocupados com o futuro; em segundo lugar, o sistema não está a funcionar para nós. Quem está na política como eu tem de pensar: "como posso fazer voltar o optimismo, de modo a que as pessoas acreditem mais em oportunidades de futuro e como é que nós vamos reestruturar as instituições para que as pessoas digam ‘hey, eles trabalham para nós?" Acredito que o Pacto Ecológico pode ser isto.

