Filha de bombeira morta no Caramulo recebe dez euros por mês de compensação

O valor atribuído à filha da bombeira é o que está previsto na lei, nos termos da qual o Fundo Social do Bombeiro e os seguros que protegem a atividade têm em conta o indexante de apoio social — e não o salário profissional que os voluntários recebem. E isto porque a proteção dos bombeiros voluntários está sujeita a condição de recursos e só é garantida, no máximo, até ao valor do salário mínimo nacional.

Mais grave: em caso de acidente, com recuperação demorada e faltas ao trabalho, não estão protegidos, porque o máximo que o Fundo Social (FSB) paga é o valor do salário mínimo, como sucede com o bombeiro Rui Rosinha, que ficou incapaz de trabalhar devido aos fogos de Pedrógão. Apesar de haver um registo nacional, os soldados da paz nunca foram questionados sobre os vencimentos que recebem profissionalmente, pelo que não há forma de repor os salários que perdem na vida privada em consequência dos acidentes que possam ter na missão dos bombeiros.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.