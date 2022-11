Família Real Britânica. Serão Harry e Meghan os primeiros a bater com a porta?

A princesa Madeleine cresceu como 3ª na linha de sucessão ao trono sueco. Depois de um noivado falhado com Jonas Bergström, que termina entre rumores de traição da parte deste, Madeleine muda-se para Nova Iorque e, simplesmente, fica lá a trabalhar numa ONG criada pela sua mãe, a Rainha Sílvia, a World Childhood Foundation.

É nos Estados Unidos que reencontra o amor, no banqueiro americano-britânico Chris O’Neill. O seu casamento foi público, mas O’Neill recusa pedir a nacionalidade sueca, que lhe permitiria tornar-se príncipe, já que esta posição inviabilizaria a continuação do seu trabalho.

