CDS. Conservadores querem firmeza nos temas fraturantes. Líder da Juventude Popular responde: “Ordem de prioridades é outra”

É um assunto que tem aquecido os grupos de WhatsApp mais católicos do CDS. A ausência de referências concretas aos chamados temas fraturantes na moção ou nos mais recentes discursos de Francisco Rodrigues dos Santos, visto na corrida à liderança como representante dos valores conservadores, desiludiu alguns dos seus apoiantes. Uma omissão que não tem a ver com incoerência, assegura o candidato: “A atualidade recomenda-nos outra ordem de prioridades”.

A irritação surgiu por, da moção do líder da Juventude Popular, não constarem referências à recriminalização do aborto ou à reversão de temas como o casamento e a adoção por casais homossexuais. Isto porque, nos últimos anos, Francisco Rodrigues dos Santos se pronunciou publicamente sobre estas causas, posicionando-se como um (agora) candidato que agrada à linha conservadora do partido — e, mais recentemente, acusando a atual direção de “contorcionismo” ou de demasiado “pragmatismo” na defesa das causas do CDS. Em entrevista ao “i”, em 2016, dava a sua resposta mais concreta relativamente ao aborto: “Devia ser criminalizado, sim; devíamos regressar ao modelo anterior”, respondia então, defendendo “um novo referendo com uma análise de todos os dados estatísticos para decidirmos se queremos ou não colocar a dignidade da pessoa humana no centro da política”.

