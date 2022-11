Abre hoje a época dos ratings. Moody’s revê nota portuguesa depois de fecho dos mercados

A época das avaliações do rating de Portugal inaugura-se esta sexta-feira com a decisão que a Moody’s publicará sobre a notação da dívida portuguesa de longo prazo depois do fecho dos mercados financeiros.

Esta agência mantém a notação portuguesa em Baa3 (equivalente a BBB- nas outras agências), apenas um nível acima de lixo financeiro, mas subiu a perspetiva (outlook) da sua avaliação para positiva em agosto do ano passado, abrindo, assim, a porta a uma graduação do rating no de decurso de 2020. Esta classificação é a mais baixa entre as quatro agências de referência, com a Fitch e a Standard & Poor’s (S&P) a classificarem Portugal em BBB e a DBRS em BBB alto.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.